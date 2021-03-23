البورصة الأمريكية تتراجع في بداية التعاملات

تراجعت البورصة الأمريكية في بداية جلسة الثلاثاء، مع تمديد قيود الإغلاق المتعلقة بالوباء، وقبل تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.





وتأثرت معنويات المستثمرين سلباً مع تمديد إجراءات الإغلاق في أوروبا، وسط مخاوف موجة ثالثة للوباء.





كما تواصل الولايات المتحدة التقدم في زيادة التطعيم بلقاح كورونا، لكن عدد الحالات الجديدة يتزايد في 21 ولاية حيث تنتشر السلالات الجديدة.





وفي تصريحات معدة سلفا نُشرت قبل جلسة الاستماع بمجلس النواب في وقت لاحق من اليوم، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن التعافي يكتسب قوة، لكنه ذكر: "أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".





وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 32657.5 نقطة.





وهبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 3932.5 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 13367.3 نقطة.