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"الوطنية للإعلام": ملتزمون بضوابط ومعايير المحتوى الرياضي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:00 م
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسهة حسين زين، التنبيه على القائمين بالقطاعات البرامجية  بالهيئة، بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية في المحتوى والشكل الإعلامي  الرياضي المُقدم للجماهير، وأيضًا المعايير الموضوعة لضيوف تلك البرامجج.


وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تعمل على المراجعة المستمرة لتلك البرامج، للتأكد من القيام بدورها الإعلامي في إطار المهنية.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على احترام  قواعد وضوابط المحتوى والشكل الإعلامي المُقدم على الشاشة أمام الجماهير، ودورها التربوي والتوعوي، وذلك في سبيل إعلاء شأن القيم والأخلاق الرياضية.

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ماسبيرو حسين زين الوطنية للإعلام المحتوى الرياضي الفجر

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