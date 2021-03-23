مفاجآت في تشكيل مصر المتوقع ضد كينيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، لخوض مباراة كينيا المقررة يوم 25 من مارس الجاري في نيروبي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية عام 2022.





ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ونظيره الكيني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة د، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، في العاصمة الكينية نيروبي.





ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني- أحمد حجازي- على جبر- أحمد أبوالفتوح.





خط الوسط: محمد النني- طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه- محمد مجدي قفشة.





خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد صلاح.



