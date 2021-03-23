Advertisements

بـ77 تذكرة هيروين.. اعترافات مثيرة لديلر كرداسة لاتجاره بالمخدرات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
باشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الهيرين وضبط بحوزته ٧٧ تذكرة هيروين وسلاح رشاش وفرد خرطوش، ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه يروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على سلاح رشاش للدفاع عن نفسه.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بكرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ ساعة و 6 دقيقة

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ أقل من ساعتين

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الشيخ مبروك عطية يثير الجدل بسبب صورته مع المغني عمرو كمال

منذ ساعة و 9 دقيقة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل مصر المتوقع ضد كينيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ 36 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 13 ساعة

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة و 27 دقيقة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:05 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

04:05 م

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

04:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها