الهجن السعودية تنتزع صدارة رموز اللقايا في مهرجان أمير قطر

انتزعت الهجن السعودية اليوم صدارة أشواط الرموز لسن اللقايا قعدان في مهرجان سمو أمير قطر السنوي 2021.

وحقق ( متعب ) فليح سويلم العنزي الخنجر الفضي في الشوط الأول "قعدان لقايا مفتوح" بتوقيت زمني بلغ 7:30:36 دقائق ، فيما حصل على الخنجر الفضي لشوط القعدان عمانيات (ثمين) لمالكه علي بن سالم المري بتوقيت زمني 7:32:06 بلغ دقائق ، وخطف الخنجر الثالث لشوط القعدان إنتاج (الذيب) لمالكه عيد بن نجم العطوي بتوقيت زمني بلغ 7:30:62 دقائق.

يذكر أن الهجن السعودية حققت العديد من الإنجازات الخارجية بفضل ما يقدمه الاتحاد السعودي للهجن من تسهيلات للملاك، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن.