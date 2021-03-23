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قبل الغلق.. اعرف أوراق وطرق تسجيل استمارة الثانوية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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ساعة بعد الآخرى تنتهي فرصة وزارة التربية والتعليم التي منحتها لطلاب الثانوية العامة من أجل التسجيل في استمارة خوض الامتحانات.

وينتهى الخميس المقبل، الموافق 25 مارس الموعد النهائى، الذي أعلنت التربية والتعليم والتعليم الفني عنه، لمد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20202021.


وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية رسميا للتأكيد على المدارس الثانوية بضرورة إنهاء تسجيل الاستمارات الالكترونية لطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2021.

وشدد الخطاب على استكمال تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، حتى تتمكن الوزارة من حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتخصصاتهم، مع التشديد على غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخميس المقبل.

وفيما يلي يقدم "الفجر" خطوات تسجيل استمارة الثانوية قبل غلق الموقع أمام الطلاب:

- يدخل الطالب على الوزارةوتحديد أيقونة تسجيل الاستمارة ثم مراجعة البيانات.

- يكتب الطالب، الإيميل الموحد الخاص به، ثم الكود، والضغط على تسجيل دخول، إضافة إلى كتابة الرقم السري.

- بعد التأكد من صحة البيانات، يقوم الطالب بالضغط على طباعة ثم يتاح له طباعة الاستمارة في ملف pdf".



وهناك العديد من الأوراق المطلوبة لملء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، أبرزها ما يلي:

دفع مصاريف امتحانات الثانوية العامة في البريد أو منافذ فوري وهي 202 جنيه (بريد) بالنسبة لمن يدخلون الامتحانات لأول مرة، أما في حالة دخول امتحانات الثانوية العامة للمرة الثانية يتم دفع 402 جنيه.

تقديم أصل إيصال الاستمارة وصورتين منه.  

عمل استمارة إلكترونية على أوفيس 365 من خلال التابلت.

تقديم صورة إيصال المصروفات المدرسية وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد).

إحضار 4 صور شخصية 64، وصورة بطاقة ولي الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، مع ضرورة كتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة.

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