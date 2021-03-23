تحذيرات من الأرصاد وانخفاض كبير في درجات الحرارة.. شاهد التفاصيل

كشف محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء العاصفة الترابية التي ضربت معظم محافظات الجمهورية وتسببت في إغلاق مواني السويس ونوبيع نتيجة سواء الأحوال الجوية.





وقال "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن العاصفة الترابية بدأت منذ الأمس واستمرت اليوم نتيجة تأثر البلاد بمنخفض صحراوي.



وأشار إلى أنه بداية من اليوم سيكون هناك تحسن كبير في الأحوال الجوية على محافظات القاهرة الكبرى، مع تغير في الكتلة الهوائية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من 8 إلى 10 درجات خلال الأيام القادمة.



وأوضح أنه سيكون هناك إثارة للرمال والأتربة وقلة الرؤية الأفقية في الأيام القادمة ولكنها ستكون أقل من الموجة الحالية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.



وحذر مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس الشتوية وأن يكون ذلك بحذر شديد وتدريجيًا ولا نرتدي الملابس الصيفية في الوقت الحالي، كما ناشد أصحاب الأمراض الصدرية ومرضى الجيوب الأنفية والحساسية من عدم التعرض لهذه الأتربة الموجودة في الجو حاليًا.