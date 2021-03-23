Advertisements

التلويح بالعقوبات الأمريكية يهوي بسعر الروبل الروسي خلال التعاملات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
Advertisements

تراجع الروبل الروسي بحوالي 2 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف فرض عقوبات أمريكية على روسيا.


وزادت التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا مؤخراً بعد أن صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان تقرير للمخابرات الأمريكية كشف أن بوتين أجاز عمليات التأثير التي تهدف إلى تشويه سمعة بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة إلى 4.5 بالمائة لأعلى مستوى منذ 2018.

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل الروسي أمام الدولار بنحو 1.8 بالمائة إلى مستوى 76.0356 روبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الروبل الروسي العقوبات الامريكية الروبل الروسي

أخبار تهمك

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجآت في تشكيل مصر المتوقع ضد كينيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ 36 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الشيخ مبروك عطية يثير الجدل بسبب صورته مع المغني عمرو كمال

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 13 ساعة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الروبل الروسي يسجل أقل سعر في عامين مع تزايد المخاوف من العقوبات الأمريكية

المركزي الروسي إبقاء معدل الفائدة دون تغيي

4.2 % معدل التضخم في روسيا مع استقرار سعر الروبل

الدولار يهبط أمام الروبل الروسي لأدنى مستوى في 5 أشهر

صندوق النقد يخفض تقديرات النمو الاقتصادي لروسيا خلال العام الجاري

الروبل الروسي يواصل التراجع ليقترب من أدنى مستوى منذ مايو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:05 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

04:05 م

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

04:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها