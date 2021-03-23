التلويح بالعقوبات الأمريكية يهوي بسعر الروبل الروسي خلال التعاملات





تراجع الروبل الروسي بحوالي 2 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف فرض عقوبات أمريكية على روسيا.









وزادت التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا مؤخراً بعد أن صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وكان تقرير للمخابرات الأمريكية كشف أن بوتين أجاز عمليات التأثير التي تهدف إلى تشويه سمعة بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق دونالد ترامب.





وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة إلى 4.5 بالمائة لأعلى مستوى منذ 2018.





وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل الروسي أمام الدولار بنحو 1.8 بالمائة إلى مستوى 76.0356 روبل.