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إسلام أبازيد خلال زيارة لـ"الفجـر": أوضاع الصحف الخاصة تحتاج وقفة قوية من مجلس النقابة المقبل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:08 م
إسلام أبازيدد خلال جولة بجريدة الفجر
إسلام أبازيدد خلال جولة بجريدة الفجر
ميسون أبو الحسن
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زار الزميل الصحفي إسلام أبازيد المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، جريدة "الفجـر"، ضمن جولاته بانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وقال "أبازيد" إن الصحفيين يمرون بظروف اقتصادية صعبة، مما يدفعهم للبحث عن خدمات حقيقية، يستطيع الصحفيون داخل مصادرهم من الحصول عليها للنقابة بكل سهولة.

وأضاف أن النقابة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة في المجلس، خاصة الشباب منهم، متابعًا: "مهنة الصحافة مثل الذهب، يجب أن يعرف الصحفيون قيمة مهنتهم، وأن يضع الصحفي في اعتباره أنه لا يقل عن ضابط الشرطة أو الجيش أو القاضي".

وأشار "أبازيد" إلى الصحفيين بجدول المعاشات، مؤكدًا أن الصحفي ليس فقط صوتًا انتخابيًا، وليس من الحق أن يتم استبعاده من الحصول على الخدمات لهذا السبب، متابعًا: "لا يحصل أساتذتنا في جدول المعاشات على أي نوع من الخدمات سوى زيادة المعاش المقرونة بزيادة البدل، ويجب أن نعرف أن الصحفي كلما كبر في السن زادت متطلباته وحاجته إلى النقابة، وهو ما يجب أن نوفره من دعم أكبر في العلاج، بالإضافة إلى مصروفات الجنازة وغير ذلك".

وفيما يتعلق بأوضاع الصحف الخاصة، أوضح "أبازيد" أن الزملاء العاملون بها يتعرضون منذ سنوات لأزمات كبيرة مثل الفصل التعسفي وخفض الرواتب، والتي تحتاج إلى وقفة حقيقية من مجلس النقابة، متابعًا: "ذقت مرار الفصل التعسفي، ومُنعت من صرف البدل لمدة عام ونصف، لا يوجد صحفي يريد أن يدخل في صدام مع جريدته، ولكن حقوقنا هي الأساس، وهو ما يدفعنا إلى أن نبحث عن تغليظ عقوبات الفصل التعسفي".


وكان قد تقدم الزميل الصحفي إسلام أبازيد بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.

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