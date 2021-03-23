محافظ القاهرة: استغلال المباني الحكومية المنقولة للعاصمة الإدارية في أنشطة جديدة







ومن جانبه أكد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، موجهًا الشكر لمحافظ القاهرة على الاهتمام الذي تلقاه بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وكذلك الـ 27 سفارة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وتوفير كافة الخدمات لها .







وأضاف السفير كريستيان برجر أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع القاهرة من خلال مشروعات وبرامج الاتحاد الأوربي التي يتم تنفيذها بالمحافظة مثل مشروع تطوير منطقة مقابر المماليك بجوار مسجد السلطان المملوكي قايتباي .

واستعرض السفير كريستيان برجر عدد من الأفكار والمبادرات التي تطبق في المدن الأوروبية لحث المواطنين على ترك سياراتهم واستخدام وسائل بديلة كالدراجات وحافلات النقل الجماعي أو المشي لخفض معدلات التلوث وتخفيف حدة التكدس المروري.



وفى نهاية اللقاء دعا محافظ القاهرة سفير الاتحاد الأوربى للقيام بجولة للتعرف على أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى القاهرة فى أى وقت يختاره ، كما دعا سفير الاتحاد الأوربى محافظ القاهرة للمشاركة فى المؤتمر الدورى الذى يقيمه الاتحاد فى سبتمبر القادم لبحث وسائل تطوير منظومة النقل وتخفيف آثارها على البيئة مقدمًا له هدية تذكارية مصنوعة من الألبستر المصرى .



استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات.وأشاد المحافظ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والجهات التابعة له فى كافة المجالات، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى شريك رئيسى فى أعمال التطوير التى تتم بالقاهرة.وأضاف محافظ القاهرة، أن المشكلات التى تعانى منها المدن الكبرى فى العالم تتشابه كالتكدس المرورى والتلوث مما يسهم فى تعزيز التعاون بين الدول للوصول لحلول لها.واستعرض محافظ القاهرة مع سفير الاتحاد الاوروبي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة مؤكدًا على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن مشيرًا إلى أن القاهرة تحظى بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها .وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية أقامت العاصمة الادارية الجديدة للتخفيف من أعباء القاهرة وأهمها التكدس المرورى والازدحام السكانى ولم تغفل فى ذات الوقت تطوير القاهرة والحفاظ عليها وإحياء تراثها مشيرًا إلى تشكيل لجنة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتطوير القاهرة التاريخية وإعادتها لحالتها القديمة والحفاظ عليها خاصة وأن القاهرة لديها 639 أثر مسجل وهناك رؤية شاملة لتطوير هذه المناطق ، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة ومتكاملة لربط القاهرة بالعاصمة الادارية الجديدة وكذلك يجرى تنفيذ عدة مشروعات للنقل لربط المدينتين من بينها المترو والقطار المكهرب .وأشار محافظ القاهرة، إلى أن العمل على انشاء مدن جديدة يتم فى كافة أنحاء الجمهورية وهو ما إستلزم انشاء شبكة طرق كبيرة للقيام بعملية الربط بينها .كما استعرض محافظ القاهرة جهود الدولة فى التعامل مع ملف العشوائيات بالقاهرة ونجاحها فى التخلص من المناطق التى تمثل خطورة على حياة السكان أو المناطق الأثرية المجاورة لها، مشيرًا إلى تفرد الدولة المصرية بتوفير سكن بديل للعشوائيات مؤثث فى مناطق متكاملة الخدمات الأمر الذى حاز رضا المواطنين القاطنين فى المناطق الجديدة وأثر على حياتهم بالإيجاب.وأضاف محافظ القاهرة أن المناطق التى تمت إزالتها سيتم الاستفادة منها قى إقامة مشروعات خدمية للمواطنين، كما سيتم استغلال المبان الحكومية التى انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى استخدامات لا تتسبب فى ازدحام مرورى .وأكد محافظ القاهرة، أن ممشى أهل مصر الذى تقيمه الدولة على ضفاف النيل سيوفر مكانًا ترفيهيًا للمواطنين مشيرًا إلى أن نهر النيل يمتد لمسافة 1200 كم من أسوان للاسكندرية تحظى القاهرة بـ 70 كم منهم .وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على اهتمام الدولة بالشباب ومساعدتهم على بدء مشروعاتهم الخاصة عن طريق التمويل بقروض ميسرة منخفضة الفائدة لتشجيعهم .