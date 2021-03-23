Advertisements

فحص 50 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements




أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فحص 50،378 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة في المراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة بجنوب سيناء، والتى يبلغ عددها 22 مركز ووحدة صحية، بدأت المرحلة الأولى بتشغيل 13 مركز ووحدة صحية منها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين من خلالها، والتي تصل إلى 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد.

وأضاف، أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل يشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع أفراد الأسرة، وكذلك للتعرف على التاريخ العائلي المرضي سواء من ناحية الإصابة بأمراض مزمنة أو الإصابة بأية أمراض وراثية من عدمه، وذلك لتسجيلها بالملف الطبي العائلي للأفراد، والذي من خلاله يتم بعد ذلك متابعة الحالة الصحية للأفراد، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء.

وتابع السبكي: أن إجمالي عدد المسجلين من المواطنين في المنظومة الجديدة بمحافظة جنوب سيناء بلغ 91،694 ألف مواطن، وتم فتح أكثر من 30 ألف ملف طبي عائلي، لافتًا إلى أن جنوب سيناء أكثر محافظات المرحلة الأولى تسجيلًا للمواطنين بنسبة 87،5% من إجمالي عدد سكان المحافظة والبالغ عددهم 104،800 ألف نسمة، والذين سيتمتعون بكافة الخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وأشار إلى أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل تغطي كافة احتياجاتهم الطبية.

وأضاف، تشمل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين، تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، ومؤكدًا أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غيرالقادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تضم 6 محافظات هي (جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر) والتي انطلقت بهما المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (أسوان والسويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
فحص 50 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
فحص 50 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
فحص 50 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
فحص 50 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
فحص 50 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
فحص 50 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
فحص 50 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء
فحص 50 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

أخبار تهمك

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ ساعتين

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 20 ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجآت في تشكيل مصر المتوقع ضد كينيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ 34 دقيقة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. الشيخ مبروك عطية يثير الجدل بسبب صورته مع المغني عمرو كمال

منذ ساعة و 8 دقيقة

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:05 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

04:05 م

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

04:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها