"حبي لجوزك خلاني قتلت جوزي".. ماذا دار بين ضحية العشق الحرام وصديقتها قبل قتلها بالطالبية؟

كشف مرقص طافش دفاع المتهم الثاني في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بمنطقة الطالبية غربي محافظة الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، إذ تبين أنه قبل الجريمة بحوالي 10 أيام، طالبت المتهمة، زوج الضحية بالزواج منها لكنه رفض.. " إنتِ لسه صغيرة شوفي لك واحد تتجوزيه ويصرف عليكي وعلى عيالك"، وهذا ما رفضته، وعلى إثر ذلك استدرجتها إلى شقتها الغير معلومة للضحية، بدعوى تنظيف شقتها.



وأضاف إلى الفجر، أنه لدى وصول الضحية أجرت اتصالا هاتفيًا بها، لتخبرها بوصولها.. "أنا سايبالك الباب مفتوح أدخلي"، ولدى دخولها الشقة كانت المتهمة واقفة خلف باب شقتها، وضربتها على رأسها بحجر انترلوك، على رأسها من الخلف، وعلى إثر ذلك فقدت الضحية توازنها وسقطت أرضا، لتستكمل المتهمة خطتها وضربتها مرة أخرى على رأسها من الأمام، "أعلي الحاجب الأيمن"، ثم قالت لها.. "حبي لجوزك خلاني قتلت جوزي"، لتسألها الضحية.. " في إيه بينك وبين جوزي"، لكن الأخيرة ردت.. "مش هعرفك، هسيبك كده تموتي زي ما موت جوزي"، ثم ضربتها ثالث مرة على رأسها من جهة الأذن، ووضعت جثتها داخل حقيبة سفر كبيرة في "وضعية الجنين"، وتخلصت منها بمكان العثور عليها.



وتابع أن المتهمة الرئيسية في الجريمة "مجدة" قالت خلال التحقيقات التي أجريت معها، إن زوج الضحية ساعدها في قتل زوجها شهر مايو من العام الماضي عن طريق إحضاره أقراص حفظ الغلال، لقتل زوجها.



وأشار أن المتهمة، حاولت قتل زوجها عن طريق طحن أقراص حفظ الغلال، واستنشاق زوجها لها أثناء نومه لكون رائحتها نفاذة، لكن خطتها باءت بالفشل، ما دفعها إلى دس السم في كوب زبادي وتناوله الزوج، وتوفى متأثرا بإصابته.



وواصل أن زوج المتهمة الرئيسية كان يعمل شيف في إحدى الفنادق، طوال الأسبوع، وإجازته يومي الخميس والجمعة.



واستكمل أنها بعد قتلها زوجها عرضت على عشيقها " زوج ثاني ضحاياها" أن يعيش رفقتها لكنه رفض لتعدد علاقتها الغير شرعية، وماطلها في تنفيذ وعده وقتل زوجته ما دفعها إلى قتل زوجته انتقامًا منه ولزواجه منها، بعد فشلها في استدراج نجله لقتله.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مجهولة خلف السور الجانبي للطريق الدائري دائرة القسم وبحوزتها حقيبة يد بداخلها هاتفها المحمول، وفي وقت لاحق حضر، حارس عقار، عمره 41 سنة، مقيم بدائرة قسم العمرانية، وقرر أن المتوفية زوجته تدعي هناء يوسف، عمرها 38 سنة، وأضاف بتلقيه اتصالا هاتفيا أخبره المتصل بوفاتها.



توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، "مجدة"، عمرها، 31 سنة، خادمة، مقيمة بدائرة قسم الطالبية، ولديها ولد وبنت وشهرتها " أم مينا".



بتقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية، برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد محمد نجيب معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، أسفرت عن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بقتلها المجني عليها وقررت أنهما كانتا تعملان خادمات وارتبطتا بعلاقة صداقة شملت زوجيهما منذ 5 سنوات وخلال تلك الفترة ارتبطت بعلاقة بزوج المجني عليها استمرت 4 سنوات والعام الماضي اتفقا على التخلص من زوجيهما ليتزوجا.



وأضافت المتهمة أنها في سبيل ذلك قام زوج المجني عليها فـي غضون شهر مايو 2020 بإحضار أقراص لحفظ الغلال، وسلمها لها فقامت بدسها لزوجها، عمره 57 سنة، شيف، مقيم بذات عنوانها في مشروب أدي إلى وفاته واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية، وعقب ذلك طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ اتفاقهما، إلا أنه كان يماطلها بزعم اختيار وقت مناسب فاستشعرت بتخليه عن تنفيذ اتفاقهما وعقدت العزم على الانتقام منه بقتل زوجته، حيث اتصلت بها من رقم جديد وانتحلت إسم آخر واستدرجتها لشقتها غير المعلومة للمجني عليها بزعم تنظيفها.



ويوم الثلاثاء الماضي توجهت المجني عليها إلى الشقة وما إن وصلت فباغتتها بالضرب باستخدام حجر إنترلوك، أعدته مسبقا حتى فارقت الحياة ثم تخلصت من الحجر بإلقائه بأحد مقالب القمامة ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، وإستعانت بسائق تاكسي على حملها بادعاء سفرها لبلدتها بمحافظة المنيا حتى وصلت لمكان العثور وانتظرت حلول الظلام وتركت الجثة بالمكان وانصرفت.



وتمكنت مأمورية برئاسة الرائد محمد نجيب معاون مباحث قسم العمرانية من ضبط زوج المجني عليها وبمواجهته اعترف بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.