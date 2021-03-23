محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا للحد من الحوادث المرورية بطريق "الكريمات"



شهدت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا رسميًا لبحث أسباب ووضع حلول فنية ومرورية للحد من تكرار الحوادث المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي الحر، المعروف بـ"طريق الكريمات"، وذلك عقب تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وأكد محافظ بني سويف، أنه يجري تنفيذ عدد من الخطوات العملية فيما يتعلق بالحلول الفنية والمرورية الخاصة بالطريق الصحراوي الشرقي الحر، والذي قد شهد مؤخرا تكرار الحوادث المرورية به، مؤكدا على أن هذا الملف يشهد اهتمامًا كبيرًا من سيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى الإشراف المباشر والميداني من المستشار الهندسي لدولة رئيس مجلس الوزراء على الحلول المقترحة وآلية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وأوضح محافظ بني سويف، أنه قد تم تشكيل في وقت سابق لجنة من المحافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها الجهات المعنية بالطريق والجهات الفنية والاستشارية المختصة بدراسة الوضع ووضع الحلول الفنية والمروية للمشكلة.



وأشار محافظ بني سويف، إلى أن اللجنة شاركت فيها الجهات المعنية من محافظة الجيزة، ومضيفا أن اللجنة قامت بالدراسة الميدانية للطريق، وأعدت دراسة تتضمن الحلول المقترحة وآلية تنفيذها، والتي تم التواصل بشأنها مع دولة رئيس مجلس الوزراء.



الصحراوي الشرقي



جاءت تلك التصريحات على هامش الاجتماع الذي عقده اليوم محافظ بني سويف مع اللجنة التي تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم 42 لسنة 2021 المختصة بدراسة أسباب تكرار الحوادث بالطريق الصحراوي الشرقي الحر "بني سويف ـ القاهرة" ووضع الحلول للحد منها.



وذلك في حضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وباقي أعضاء اللجنة من الشركة الوطنية، الهيئة الهندسية، الإدارة العامة لمرور بني سويف، الإدارة العامة لمرور الجيزة، ووكيل وزارة الطرق والنقل ببني سويف، وأحد أساتذة الطرق من كلية الهندسة جامعة بني سويف، ومسئول إدارة الأزمات بالمحافظة، وقائد طريق الصعيد الحر.





حيث تم بحث النتائج التي أسفرت عنها جهود اللجنة في الفترة الماضية، والحلول الفنية والمرورية المقترحة، ونتائج المعاينة الميدانية التي قام بها المستشار الهندسي لرئيس مجلس الوزراء، للدفع بتنفيذ الحلول المقترحة والبدء في تنفيذها في القريب العاجل، خاصة في ظل تنفيذ أعمال التأهيل ورفع الكفاءة بأحد جانبي الطريق.





ومن جانبه طالب المحافظ الجهات المعنية والمنفذة بسرعة دراسة الحلول المقترحة، والموافقة عليها أو إبداء التعديلات اللازمة لسرعة تنفيذها، والإتفاق على موعد التنفيذ، لاسيما وأن هذا الملف يعتبر من الملفات الحيوية التي تتعلق بسلامة المواطنين من الركاب والسائقين المستخدمين لهذا الطريق، الذي يشهد جانب منه أعمال تأهيل وتطوير، مؤكدًا على أنه يوجد تعاون كبير بين كافة المسئولين بالجهات المعنية وذات الصلة لانجاز تلك الحلول في أقرب وقت ممكن.

