نتائج مباريات الجولة ١٨ بالقسم الثالث بالدقهلية





أسفرت مباريات الجولة ١٨ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث عن مواصلة نادي شيكو للصدارة بعدما تغلب بصعوبة على كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف .



فيما تعادل ميجاسبورت أمام ضيفه المنزلة بهدف لمثله وتغلب السنبلاوين على بلقاس بهدفين مقابل هدف.



وتعادل شبان بدواى على ملعبة مع نظيرة فريق مياه الدقهلية بهدف لمثله .





وحقق فريق الأمير فوزا هاما على حساب نبروه بهدف دون مقابل، وعاد منية سمنود بفوز غالى من أرض عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة التاسعة



١- شيكو ٤١ نقطة

٢- نبروه ٣٨ نقطة

٣- بلقاس ٢٩ نقطة

٤- السنبلاوين ٢٨ نقطة

٥- مياه الدقهلية ٢٦ نقطة

٦- شربين ٢٤ نقطة

٧- منية سمنود ٢٤ نقطة

٨- ميجاسبورت ٢٢ نقطة

٩- الخيارية ٢١ نقطة

١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة

١١- الأمير ١٧ نقطة

١٢- عمال المنصورة ١٦ نقطة

١٣- شبان بدواى ١٥ نقطة

١٤- المنزلة ١١ نقاط

١٥- دقادوس ٨ نقاط