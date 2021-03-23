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نتائج مباريات الجولة ١٨ بالقسم الثالث بالدقهلية
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:28 م
هيثم حبيب
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أسفرت مباريات الجولة ١٨ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث عن مواصلة نادي شيكو للصدارة بعدما تغلب بصعوبة على كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف .
فيما تعادل ميجاسبورت أمام ضيفه المنزلة بهدف لمثله وتغلب السنبلاوين على بلقاس بهدفين مقابل هدف.
وتعادل شبان بدواى على ملعبة مع نظيرة فريق مياه الدقهلية بهدف لمثله .
وحقق فريق الأمير فوزا هاما على حساب نبروه بهدف دون مقابل، وعاد منية سمنود بفوز غالى من أرض عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف.
ترتيب المجموعة التاسعة
١- شيكو ٤١ نقطة
٢- نبروه ٣٨ نقطة
٣- بلقاس ٢٩ نقطة
٤- السنبلاوين ٢٨ نقطة
٥- مياه الدقهلية ٢٦ نقطة
٦- شربين ٢٤ نقطة
٧- منية سمنود ٢٤ نقطة
٨- ميجاسبورت ٢٢ نقطة
٩- الخيارية ٢١ نقطة
١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة
١١- الأمير ١٧ نقطة
١٢- عمال المنصورة ١٦ نقطة
١٣- شبان بدواى ١٥ نقطة
١٤- المنزلة ١١ نقاط
١٥- دقادوس ٨ نقاط
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