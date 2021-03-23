عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من اللجنة الثلاثية التي تدير النادي بضرورة الحصول على خدمات واحد من أبرز المهاجمين الذين ينشطون في الدوري السعودي.

ويسعى كارتيرون للحصول على خدمات الدولي الكاميروني لياندر تاوامبا نجم التعاون السعودي والذي تعرف على إمكانياته بعد تولي تدريب الفريق السكري بعد الرحيل عن الزمالك قبل العودة في الولاية الثانية.

ويدرك الفرنسي جيدًا القدرات التي يتمتع بها تاوامبا خاصةً انه قوي على مستوى البنية الجسدية بالإضافة إلى قدرته على إفتكاك الكرة من بين أقدام مدافعي الخصوم.

يُذكر أن الزمالك يعاني على المستوى الهجومي بعد رحيل مصطفى محمد معارًا لصفوف فريق نادي جالطة سراي التركي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.