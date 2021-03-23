Advertisements

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من اللجنة الثلاثية التي تدير النادي بضرورة الحصول على خدمات واحد من أبرز المهاجمين الذين ينشطون في الدوري السعودي.

 

ويسعى كارتيرون للحصول على خدمات الدولي الكاميروني لياندر تاوامبا نجم التعاون السعودي والذي تعرف على إمكانياته بعد تولي تدريب الفريق السكري بعد الرحيل عن الزمالك قبل العودة في الولاية الثانية.

 

ويدرك الفرنسي جيدًا القدرات التي يتمتع بها تاوامبا خاصةً انه قوي على مستوى البنية الجسدية بالإضافة إلى قدرته على إفتكاك الكرة من بين أقدام مدافعي الخصوم.

 

يُذكر أن الزمالك يعاني على المستوى الهجومي بعد رحيل مصطفى محمد معارًا لصفوف فريق نادي جالطة سراي التركي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

أخبار تهمك

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل مصر المتوقع ضد كينيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ 36 دقيقة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شاهد.. الشيخ مبروك عطية يثير الجدل بسبب صورته مع المغني عمرو كمال

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا الثنائي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 13 ساعة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:05 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

05:01 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

04:05 م

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

04:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها