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افتتاح أعمال تطوير مدرسة الشهداء الإعدادية للبنات في الإسماعيلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أفتتح اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، يرافقه مسئولي بنك الأهلي qnb ومسئولي برنامج التعليم بمؤسسة مصر الخير، إعمال التطوير بمدرسة الشهداء الإعدادية بنات والتي شملت تطوير للمعامل والأجهزة والغرف الفنية والمكتبة بالمدرسة والتي تم ترشيحها من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإتاحة الخدمات التعليمية لـ 550 طالبة.

حيث تعد المدرسة الوحيدة المخصصة للفتيات في تلك المنطقة مما يساهم بشكل كبير في توفير الخدمات التعليمية لأبناء تلك المنطقة.

وأشاد بشارة بعملية التطوير الشاملة التي شهدتها المدرسة من حيث دعم وتطوير الفصول والبنية التحتية والتجهيزات والأثاث المدرسى والأجهزة التكنولوجية وذلك بتمويل من بنك qnb الاهلى ورعاية ودعم محافظة الإسماعيلية مؤكدا علي الجهد المبذول من كافة الجهات للوصول لتلك النتيجة المرضية وفي هذا الشأن اعطي توجيهاته لجهاز التجميل والتطوير بالمحافظة بتجميل مدخل وفناء المدرسة بعدد من النباتات والأشجار.

وحرص محافظ الإسماعيلية علي الاستماع للطالبات ومعرفة رايهم في ما تم بمدرستهم من تطوير وعبرت الطالبات عن سعادتهم البالغة بما تم ووعدوا بالمحافظة عليه وقدموا شكرهم للمحافظ والجهات المسئولة عن التطوير.

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