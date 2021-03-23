موعد مباراة البرتغال وأذربيجان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة





تقام يوم غدًا السبت مواجهة البرتغال وأذربيجان والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد أليانز ستاديوم لحساب مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم قطر 2022.





ومن المُنتظر أن تقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وفيما يخص القنوات الناقلة للمواجهة فإنها تأتي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 3 ويُعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي.





ويسعى المنتخب البرتغالي بقيادة قائده كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة في مستهل مشوار أبطال أوروبا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.



