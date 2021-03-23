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صناع عمل مسلسل "قصر النيل" يجريا مسحات كورونا عقب إصابة أحمد خالد صالح

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قرر صناع عمل مسلسل "قصر النيل" إجراء مسحات لكل صناع العمل وذلك عقب إصابة الفنانة أحمد خالد صالح بفيروس كورونا وإصابة زوجته هنادي مهنا حيث يشارك "صالح" في هذا العمل الرمضاني.



مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول فترة الستينيات ويلقى العمل الضوء على التغيرات التى تطرات فى هذا الفترة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.



يشارك في بطولة مسلسل قصر النيل كل من ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي

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