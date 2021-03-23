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ليلى أحمد زاهر تتألق من تصوير برنامجها "هزر فزر مع لولي"
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:38 م
مي مرسي
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شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة لها من تصوير برنامج "هزر فزر مع لولي" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "زاهر" بإطلالة غريبة حيث ارتدت فستان وجاكت جينز واعتمدت على الميك اب الصاخب وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.
وشاركت مؤخرا في مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.
وظهرت "زاهر" بإطلالة غريبة حيث ارتدت فستان وجاكت جينز واعتمدت على الميك اب الصاخب وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.
وشاركت مؤخرا في مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.
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