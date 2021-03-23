Advertisements

ليلى أحمد زاهر تتألق من تصوير برنامجها "هزر فزر مع لولي"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة لها من تصوير برنامج "هزر فزر مع لولي" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "زاهر" بإطلالة غريبة حيث ارتدت فستان وجاكت جينز واعتمدت على الميك اب الصاخب وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.


وشاركت مؤخرا في مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - مفاجأة سعيدة لعمرو السولية في الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ أقل من ساعة

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجآت مسلسل في بيتنا روبوت.. شيماء سيف صلعاء وهشام جمال يقص شعره

بدء أولى حلقات مسلسل "في بيتنا روبوت" الليلة على "cbc"

مشهد من مسلسل "في بيتنا روبوت" يتصدر تريند "يوتيوب"

شيماء سيف تكشف لـ"الفجر الفني" كيف جاءت مشاركتها في مسلسل "في بيتنا ربوت"

خاص.. شيماء سيف تكشف عن تأثير دورها في "في بيتنا روبوت" لدى الجمهور

"الفجر الفني" يكشف استعدادات شيماء سيف لأداء دور "روبوت"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

05:05 م

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

06:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها