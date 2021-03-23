تسجيلهم على برنامج تكافل وكرامة وإعانه عاجلة لأسرة المتوفى بسقوط شجره بسبب الطقس





كما وجه المحافظ ان تتكفل مديرية التضامن الاجتماعى بمطالب واحتياجات الاسرة من السلع الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك.



وفى ذات السياق فقد اناب محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة المنصورة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بحضور ومشاركة اسرته تشيع الجنازة بقرية شاوة.



هذا وقد اصدر محافظ الدقهلية قرارا لقيام رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان لمراجعة الاشجار وتقليمها خاصة ما يقع منها على الطرق العامة ومداخل ومخارج المدن بانحاء المحافظة.

نعى الدكتور أيمن مختار محافظ وفاة المواطن محمد اشرف عبد الوهاب عبد القادر من قرية شاوة مركز المنصورة والذي توفى على اثر سقوط شجرة عليه اثناء سيرة بالموتوسيكل بشارع سعد زغلول بالمنصورة، ويتقدم محافظ الدقهلية بخالص العزاء لاسرة المتوفى، وكلف المحافظ الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف وتسليم إعانة مالية عاجلة لاسرة المتوفى، وان يتم صرف اعانة مالية شهرية للاسرة من التضامن الاجتماعى بالاضافة إلى تسجيل الأسرة ببرنامج تكافل وكرامة.