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عاجل - مفاجأة سعيدة لعمرو السولية في الأهلي.. تعرف عليها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجاة سعيدة من جانب مسؤولو النادي الأحمر بعد المستوى الذي ظهر  عليه اللاعب في الفترة الماضية رفقة الفريق الأحمر.

ويعتبر عمرو السولية واحدا من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الأحمر مع الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

واستقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالتنسيق مع محمود الخطيب المشرف على الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر على تجديد عقد عمرو السولية لمدة موسمين.


وجاء استقرار مسؤولو النادي الأهلي على تجديد تعاقدهم مع عمرو السولية باعتباره واحدا من العناصر المهمة في تشكيل الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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