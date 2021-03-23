Advertisements

زوج يتهم زوجته بالزنا وتسببها في مصرع طفلتيه بشبرا الخيمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
حرر زوج محضرا بقسم أول بشبرا الخيمة، ضد زوجته، يتهمها بالزنا، ووجود شخص غريب داخل شقته، مما تسبب في مصرع طفلتيه منى وميرال خنقا بالغاز.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن والدة الطفلتين كانت برفقة صديق لها بالشقة وقت حدوث تسرب الغاز، ما أدى إلى مصرع الطفلتين وإصابة المتهم وعشيقته باختناق ونقلهما للمستشفى.

فيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة الطفلتين للتحقيق معها.

كان قد تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة طفلتين وهما "منى.ا"، 8 سنوات، وشقيقتها، ميرال.ا"، 6 سنوات، إثر إصابتهما باختناق داخل مسكنهما الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب تسرب غاز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن تسرب غاز تسبب بوفاة الطفلتين، وجرى نقل الجثتين المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ أقل من ساعة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة سعيدة لعمرو السولية في الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 21 ساعة

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرار ناري بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

05:05 م

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

06:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها