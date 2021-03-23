زوج يتهم زوجته بالزنا وتسببها في مصرع طفلتيه بشبرا الخيمة

حرر زوج محضرا بقسم أول بشبرا الخيمة، ضد زوجته، يتهمها بالزنا، ووجود شخص غريب داخل شقته، مما تسبب في مصرع طفلتيه منى وميرال خنقا بالغاز.



وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن والدة الطفلتين كانت برفقة صديق لها بالشقة وقت حدوث تسرب الغاز، ما أدى إلى مصرع الطفلتين وإصابة المتهم وعشيقته باختناق ونقلهما للمستشفى.



فيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة الطفلتين للتحقيق معها.



كان قد تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة طفلتين وهما "منى.ا"، 8 سنوات، وشقيقتها، ميرال.ا"، 6 سنوات، إثر إصابتهما باختناق داخل مسكنهما الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب تسرب غاز.



جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن تسرب غاز تسبب بوفاة الطفلتين، وجرى نقل الجثتين المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.