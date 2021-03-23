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عاجل.. أحمد مجدي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلن الفنان أحمد مجدي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبالتالي خضوعه للعزل المنزلي لحين تماثله للشفاء.


وقال "مجدي" في فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "شعرت بالتعب منذ أسبوع ولقيت جسمي مكسر وسخونية وقمت بإجرائء مسحة طبية لقيت إنه إيجابي".


أضاف "مكنتش قادر أتحرك من مكاني وطاقتي كلها مفقودة وشوية مع المضاد الحيوي بقيت كويس، لكن كورونا منحتني فرصة إني أقعد في بيتي".


وسيظهر أحمد مجدي في رمضان المقبل بشخصيتين الأولى من خلال مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني. والثانية من خلال مسلسل "بنت السلطان" مع روجينا.

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احمد مجدي

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