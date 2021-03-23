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"الإسكان" تكشف موعد إعلان تفاصيل المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.

وأضافت عبد الحميد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المبادرة لم تصدر بشكل رسمي، لكن البنك المركزي أعلن بدء الخطوط العريضة عن شكلها.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز المبادرة هو أنها موجهة لمتوسطي ومنخفضي الدخل، ولم يكن يوجد بمصر من قبل قروض يتم سدادها على 30 عامًا، منوهة بأن المبادرة ستسمح بأن يكون القسط بسيط جدا، بمعنى أن مقدم الشقق سيصل لـ 10%.

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