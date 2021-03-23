مطروح يهزم الشرطة بالقسم الثالث





نجح فريق مطروح في الفوز علي الشرطة بهدف مقابل لاشئ في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب بالقسم الثالث بمطروح.



ليرفع مطروح رصيدة للنقطة 12 في المركز السابع، وتوقف رصيد الشرطة عند النقطة السابعة في المركز الثامن.



يذكر أن المباراة قد تم إلغائها بسبب عدم تواجد سيارة أسعاف في ملعب الشرطة وتم إحتساب النتيجة لمطروح ، وبعدها قررت لجنة المسابقات بإقامة المباراة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر ب :

1- شباب الضبعة 28 نقطة

2-مصري السلوم 27 نقطة

3- الهلال 26نقطة

4- الحرية 25 نقطة

5- الزهور 23 نقطة

6- م.شباب الحمام 19نقطة

7- مطروح 12 نقاط

8- الشرطة 7 نقاط

9- م.شباب برج العرب 6 نقاط