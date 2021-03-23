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أكثر من 300 ألف ساعة تعليمية خلال شهرين لطلبة جامعة جازان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت جامعة جازان عن إحصاءات سير الدراسة بنظام التعليم الإلكتروني "عن بعد" خلال شهرين من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ بحصيلة أرقام أظهرت تميز خطة الجامعة وريادتها، وحرص طلبتها على التعلم والمثابرة، كما تؤكد نجاح خطتها في سير العملية التعليمية عن بعد وعبر التعليم الإلكتروني .

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن الإحصاءات المسجلة بيّنت تولي 2,730 عضو هيئة تدريس بالجامعة تدريس 2,431 مقررا لأكثر من 46,806 طلاب وطالبات خلال الفصل الدراسي الحالي، تضمهم 12,687 شعبة دراسية ، فيما بلغت المحاضرات المقدمة  130,867 محاضرة، بمدد زمنية بلغت  300,878 ساعة، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 78,940 لوحة نقاش، وبلغ عدد الملفات المستعرضة 10,857056 ملفا.

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جامعة جازان جازان الفصل الدراسى

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