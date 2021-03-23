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بيان تحذيري عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 24 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس لطيف على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.

- نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

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