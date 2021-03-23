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بعد استجابة السيسي.. تحركات عاجلة لعلاج محمد سعد في معهد ناصر (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت الإعلامية عزة مصطفى تفاصيل متابعة حالة محمد سعد التي استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حلقة برنامج صالة التحرير المذاع أمس الاثنين على قناة صدى البلد.

وقالت عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد اليوم، بعد استجابة سيادة الرئيس أمس بخصوص حالة محمد سعد 29 سنة ابن الحاجة سعاد المقيمين بعزبة الوالدة بحلوان وهي حالة اعاقة ذهنية وشلل رباعي ونوبات صرع تحرك رجال مكتب سيادة الرئيس لعمل اللازم فورا.

وأضافت أن سيارة اسعاف نقلت محمد سعد الابن وايضا الأم الحاجة سعاد من حلوان لمعهد ناصر بالقاهرة وتم عمل اللازم من تحاليل وفحوصات طبية كاملة ومحمد الآن يتلقى العلاج اللازم لحين الانتهاء من جميع الفحوصات لوضع خطة العلاج الكاملة لحالته.

وتابعت انه سيتم التنسيق مع أسرة محمد لتوفير اقامة للحالة بإحدى دور الرعاية رعاية المعاقين فورا بمجرد خروجه من معهد ناصر بعد علاجه.

وختمت أنه على المستوي الاجتماعي سيتم عمل بحث لمؤسسة التكافل الاجتماعي لصرف اعانة شهرية بمبلغ 500 جنيه موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من ساهم في التحركات السريعة.

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