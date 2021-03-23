عرض ضخم يُهدد استمرار "السفاح" مع الزمالك





يرغب نادي الكويت الكويتي، في التعاقد مع طارق حامد نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "السياسة"، فإن لجنة الكرة داخل نادي الكويت الكويتي استقرت على بدأ التفاوض مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، للاستفسار عن مدى إمنكانية ضم طارق حامد خلال الفترة المقبلة.





ويعد طارق حامد هدفًا رئيسيًا لنادي الكويت الكويتي منذ الموسم الماضي، بطلب من المدرب الهولندي رود كرول، مدرب الفريق في ذلك الوقت، لكن الصفقة لم تحسم بعد.





وتابعت الصحيفة، أن إدارة نادي الكويت تجهز عرضًا ضخمًا لضم طارق حامد على سبيل الإعارة من الزمالك، بعقد يمتد لعام واحد، مع دفع راتب 2 مليون دولار لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق.





وفي سياق متصل، نفى طارق حامد، ما تردد عن تلقيه عرضًا من قبل نادي الشارقة الإماراتي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكدًا على تركيزه التام في التتويج مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



