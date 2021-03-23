تقسيمة قوية في مران الأهلي تحت قيادة موسيماني

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، جلسة سريعة مع اللاعبين داخل الملعب ثم خاض الفريق فقرة بدنية.





وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في منتصف الملعب بمشاركة حارسين، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين ومنح تعليمات فنية خاصة بالتحرك وإنهاء الهجمات.





كما حرص موسيماني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران، ضمن تحضيراته للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات عقب انتهاء فترة التوقف، أبرزها مواجهة المريخ في السودان ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، والتي استمرت لمدة خمسة أيام عقب العودة من الكونغو.



