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بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، للقيام بثورة التصحيح داخل النادي الكتالوني من أجل إعادة بريق البرسا الذي فقده الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما استقر على أسماء الراحلين وأبرز الصفقات الجديدة التي ينوي تدعيم الفريق بها خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على كافة البطولات.

 

وكشف برنامج "التشرينجيتو" الإسباني أن خوان لابورتا حدد بالفعل أسماء اللاعبين المرشحين لمغادرة النادي الكتالوني في نهاية الموسم الحالي، كما استقر على بعض الصفقات التي يسعى لضمها لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي في اطار خطته لتدعيم البلوجرانا للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

 

وأشار البرنامج الإسباني أن "لابورتا" استقر على رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، ومواطنه صامويل أومتيتي مدافع الفريق بسبب إصاباته المتكررة، بالإضافة إلى كويتينو، وكذلك عثمان ديمبيلي إذا رفض تجديد عقده والاستمرار مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

 

أما بالنسبة للصفقات الجديدة للنادي الكتالوني، يضع خوان لابورتا بعض اللاعبين على رأس أولويات صفقات البرسا في الصيف المقبل في مقدمتهم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند صاحب القدرات الهجومية والتهديفية الهائلة، وكذلك اللاعب الشاب بريان جيل لاعب وسط فريق إيبار الإسباني.

 

وفاز خوان لابورتا برئاسة نادي برشلونة قبل أسابيع قليلة بعدما تفوق في انتخابات النادي الكتالوني على منافسيه فيكتور فونت، وأنطوني فريتشا.

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