المشاركة في اللجنة العليا المشتركة وتوقيع 7 اتفاقيات.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للأردن

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.



ولدى وصوله إلى عمان، كان في استقباله المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ورئيسة بعثة الشرف، وسفير مصر في الأردن، والسفير الأردني لدى القاهرة.





مراسم استقبال رسمية



وتوجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مقر مجلس الوزراء الأردنى، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بحضور رئيسى الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، تمهيدا لبدء أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.









اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة



وعقدت، بمقر رئاسة مجلس الوزراء الأردني، اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وبحضور وفدي البلدين.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى قدرة مصر والأردن على التعامل مع الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا، بالمقارنة بدول أخرى لديها إمكانيات أكبر، والتي كان لها آثار جسيمة على كافة مناحي الحياة، مؤكدا أن ذلك يستدعي من الطرفين تكاتف الجهود خلال المرحلة المقبلة للخروج من هذه الأزمة.



وأشاد رئيس الوزراء بانتظام انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، واصفًا اللجنة بأنها من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا، ويعد هذا انعكاسا لخصوصية العلاقات المصرية الأردنية.



كما أكد أهمية العمل، بشكل مُشترك ومنسق، لإيجاد حلول وتسويات سياسية لمختلف القضايا، مؤكدًا في هذا الصدد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لدى البلدين، وأوضح أن البلدين يعملان معًا على دفع جهود تسويتها وفقًا للمرجعيات الدولية المُتفق عليها، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين، وبما يُفضي الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالرعاية التي يحظى بها المواطنون المصريون، العاملون في الأردن، من جانب الحكومة الأردنية في ظل توجيهات العاهل الأردني بهذا الخصوص، مشيرًا إلى مساهماتهم الفعالة في مجالات العمل المختلفة في النشاط الاقتصادي والإنتاجي بالمملكة، ومؤكدًا أن ما يمثلونه من عنصر إيجابي في العلاقات بين البلدين يسهم في تحقيق المصالح المُشتركة والمُتبادلة.



وفي إطار التعاون والدعم المُتبادل بين البلدين، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن لديه توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإرسال رسالة دعم كامل إلى الأشقاء في الأردن، لاسيما فيما يتعلق بجائحة كورونا، وتلبية طلبات الجانب الأردني بما يوافق إمكانيات مصر.



من جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيعه ليشمل بنودا جديدة، وتشجيع الاستثمارات المُتبادلة، مشددا على ضرورة استمرار الاتصالات والتنسيق؛ لمعالجة أية صعوبات قد تواجه عملية التبادل التجاري وإزالتها.



وتقدم الدكتور مدبولي بالشكر والتقدير للأردن على تفهمها ودعمها للموقف المصري والسوداني حيال ملف سد النهضة، مؤكدًا سعي مصر إلى حل القضية بالسبل الدبلوماسية.



وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تتوصل اجتماعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، المزمع عقدها غدًا، إلى اتفاقيات يتم ترجمتها على أرض الواقع في القريب العاجل، لاسيما في مجال الطاقة والتبادل التجاري.

من جانبه، تقدم رئيس الوزراء الأردني بالشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي والوفد المرافق له المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، مشيرًا إلى أن تلك الدورة تعد ترجمة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، بداية بالعلاقات التي تربط الرئيس السيسي بأخيه الملك عبدالله، وتنسحب إلى المسئولين، وتمتد لتشمل العلاقات المتميزة بين المواطنين المصريين بأشقائهم الأردنيين.



وأكد الدكتور بشر الخصاونة، أن رؤى البلدين توافقت وتطابقت حول أهمية استمرار العمل على حل القضية الفلسطينية التي تشغل البلدين، وذلك على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية لها سيادة كاملة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار رئيس الوزراء الأردني، إلى أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق بدأت منذ فترة، وشهدت العديد من الزيارات المتبادلة الثلاثية لتأسيس مبادئ التكامل الاقتصادي والتجاري لاسيما في مجال الطاقة والكهرباء، بما يتوازى ويتقاطع مع اللجان المشتركة والمسارات الثنائية.



واستعرض الاجتماعات التي شهدتها الأطراف خلال الفترة الماضية، لا سيما القمة التي استضافتها عمان في أغسطس 2020، والاتصالات التي تمت منذ عقد القمة، بما في ذلك اللقاءات الوزارية التي استضافتها القاهرة في ديسمبر 2020، بما يُمهد إلى عقد قمة ثلاثية في القريب العاجل لتعزيز هذا التعاون.







مناقشات تفصيلية لأوجه التعاون الثنائي:



وشهد اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مناقشات تفصيلية لأوجه التعاون الثنائي من جانب الوزراء المعنيين، بدأت باستعراض الدكتورة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لنتائج أعمال اللجان الفنية التي انعقدت علي مدار اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنه تم التباحث خلالها حول سبل تسهيل حركة التبادل التجاري، وزيادة حجم التجارة، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات الأردنية التي تصدر الدواء إلى مصر، وعقد معارض للمنتجات المصرية في الأردن والعكس، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في مجال النقل البرى والبحري والجوي.



وأضافت الوزيرة أن هذه الاجتماعات خلصت إلى إعداد 7 وثائق للتعاون في مجالات مختلفة، تمهيدا للتوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة العليا اليوم.



ورحب الدكتور مصطفي مدبولي بما تم التوافق حوله خلال اجتماعات اللجان الفنية، وأكد أنه مكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية طلبات الجانب الأردني وفقا لإمكانيات مصر، لا سيما فيما يتعلق بدعم المملكة في مواجهة تحديات جائحة كورونا، كما وعد باستمرار تذليل كل العقبات ذات الصلة بتسجيل شركات الدواء الأردنية المصدرة إلى مصر.



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى إحراز تقدم على صعيد التعاون في مجالات: الزراعة، والاستثمار، والتعليم، والنقل، والسياحة، والإسكان والمرافق، وتبادل الخبرات المختلفة.



وتم تسليط الضوء أيضا على التعاون المشترك في مجال الطاقة، ومن المتوقع تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال بعد التوقيع على الاتفاقية الإطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائي، والتي ستُعد أيضا خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في هذا الشأن.









توقيع 7 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي



وشهدت أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.



وقام رئيسا وزراء البلدين بالتوقيع علي محضر اجتماعات الدورة الـ29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، كما شهدا التوقيع على 7 وثائق للتعاون.



وشملت وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها بين مصر والأردن:



- اتفاق إطاري لتعزيز قدرات الربط الكهربائي، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وقام بالتوقيع عليها من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية.



- البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي المصرية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وقام بالتوقيع عليها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي.



- البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية بين الحكومة المصرية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع عليها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، محمد النجار، وزير المياه والري.



- مذكرة تفاهم في مجال الآثار، وقعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، نايف الفايز، وزير السياحة والآثار.



- مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال مراقبة الشركات، وقعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين.



- مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعها من الجانب المصري، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب الأردني، أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وتدور مذكرة التفاهم في 3 محاور، الأول يرتبط بالاستفادة من شبكة الكابلات الدولية المصرية وربطها بالأردن، والمحور الثاني هو التنمية البشرية والتدريب من خلال استضافة كوادر أردنية في معاهد تدريب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وأيضا فتح المنصات التعليمية والتدريبية بين البلدين، أما المحور الثالث فيتعلق بريادة الأعمال، وتيسير التعاون بين الشركات المصرية والأردنية، من خلال ايجاد محافل تعاون مشتركة، ومسابقات في مجال تكنولوجيا المعلومات بين البلدين، جنبًا الى جنب مع المشروعات المشتركة.



- البرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، وقعه من الجانب المصري، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الأردني، المهندس يحيى كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان.





لقاء مدبولي والعاهل الأردني



استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى بن الحسين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بقصر الحسينية، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء إلى العاصمة الأردنية، عمان، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ29 للجنة المشتركة.



واستهل العاهل الأردني اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء، معربا عن سعادته بتواجد الوفد الوزارى المصرى رفيع المستوى المشارك فى اجتماعات اللجنة المشتركة، خاصة فى ضوء حجم التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين مصر والأردن.

وأعرب الملك عبد الله الثانى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، ودعمه لكل مقترحات التعاون التى يتم مناقشتها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولى لملك الأردن تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطلعه للقاء الملك عبد الله الثانى قريبًا، كما أطلع مدبولى ملك الأردن على أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الحالية للجنة المشتركة، فى مجالات الربط الكهربائى، والصحة، والنقل، والإسكان، مشيرًا إلى أن اصطحابه لهذا العدد الكبير من الوزراء لحضور الاجتماعات، يعكس حجم الاهتمام الذى توليه مصر بالعلاقات والتعاون مع الأردن الشقيق.