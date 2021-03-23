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عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة (انفراد)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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صدق اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة وتضمنت الحركة تولي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، والمقدم إسلام سمير وكيل فرقة الشيخ زايد، وتولي المقدم مروان مشرف مفتش مباحث فرقة " أبو النمرس والحوامدية"،  وتولي الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية.



وشملت الحركة تولي العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، والعقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث فرقة الجيزة وبولاق الدكرور.

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