عبر مبادرة.. المملكة تمد يدها بالسلام مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

مجددا تمد المملكة العربية السعودية يدها للسلام، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء الحرب في اليمن .

تشمل المبادرة وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وفتح المجالات الجوية والبحرية، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

تتضمن المبادرة السعودية إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، ووقف إطلاق النار بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة.

شدد وزير الخارجية السعودي على أن بلاده لم تشاهد من إيران سوى العداوة، مشيرا إلى أن ما تقوم به طهران من تسليح للميليشيات وزعزعة الدول لا يدعو للتقارب.

قال الوزير إن السعودية تتوقع من أميركا والمجتمع الدولي دعم المبادرة، مطالبا الحوثيين بضرورة وضع مصلحة الشعب اليمني قبل مصلحة إيران، معتبرا أن وقف إطلاق النار سيساعد في الانتقال إلى مناقشة الحل السياسي، فهل تجد السعودية تعاونا من الحوثيين من أجل مصلحة اليمن؟.