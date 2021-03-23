التنمية المحلية تكشف ملابسات وفاة شخص سقطت عليه شجرة بالدقهلية (فيديو)

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع محافظات الجمهورية من أجل متابعة العاصفة الترابية والنشاط الملحوظ للرياح المثيرة بالرمال والأتربة على بعض المناطق.



وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن بعض محافظات الجمهورية تعرضت إلى عاصفة ترابية وصلت إلى بعض حالات الاختناق في منطقة المنيا الجديدة بعض إصابة عدد من عمال مصنع الملابس بالاختناق نتيجة للرياح المثيرة للرمال والأتربة.



وأشار إلى أنه تم إغلاق عدد من المواني الملاحية والطرق في شمال سيناء نتيجة لهذه الموجة من الطقس السيئ، وسقوط بعض أعمدة الضغط المتوسط في محافظة مطروح، حيث تم فصل التيار واتخاذ اللازم، كما كشف عن سقوط شجرة على أحد المواطنين في محافظة الدقهلية وأدت إلى وفاته، مناشدًا المواطنين في مثل هذه الأجواء الابتعاد عن الأماكن التي بها أعمدة إنارة أو لوحات إعلانية على الطرق السريعة والمفتوحة.

