Advertisements

"ساويرس": القطاع العقاري في مصر تأثر بشكل ملحوظ بجائحة كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:07 م
المهندس نجيب ساويرس
المهندس نجيب ساويرس
أحمد الشيخ
Advertisements
أكد المهندس نجيب ساويرس على أن القطاع العقاري في مصر تأثر بشكل ملحوظ خلال فترة انتشار جائحة كورونا العام الماضي، رغم أن شراء الوحدات السكنية يعتبر الملاذ الاستثماري الآمن لدي الغالبية، وأرجع الأسباب الي ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين الذين تأثرت مدخولاتهم الشهرية، وارتفاع القيمة السعرية للأراضي التي تطرحها الحكومة، وهي المكون الرئيسي للقطاع، جاء ذلك خلال خلال أحد المؤتمرات العقارية الافتراضية اليوم الثلاثاء لبحث آفاق التنمية العقارية في مصر.

لافتاً أن سعر المتر يتراوح حالياً من 4000 الي 10000 جنيه في بعض المناطق، ما يعني أن الوحدة السكنية التي يحتاجها المواطن ان كانت 90 متر2 فتبلغ قيمة الأرض 900 الف جنيه، وهي أرقام كبيرة، ووجه ساويرس الدعوة للحكومة لتقديم الأراضي للمطورين بالمجان لتشجيع السوق العقاري في الفترة القادمة.

وحول قانون الضريبة العقارية أكد ساويرس، أن هذا النظام معمول به في كل دول العالم، لكننا في مصر نحتاج لتنظيم تطبيقه على أن يكون بناءً على تقسيم جغرافي للأحياء وليس تقديراً عشوائياً.

وأردف ساويرس أن التنمية في مصر تمضي بخطى سريعة وأن طموحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كبيرة جداً، وعزى ذلك الي قرار الحكومة العام الماضي بعدم الغلق الكلي للاقتصاد خلال تفشي جائحة كورونا، واستمرار العمل في المشاريع القومية وفقاً للتدابير الاحترازية، في وقت شهدت اسواق العالم انكماشاً كبيراً ستعاني منه الدول خلال السنوات المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجيب ساويرس جائحة كورونا المطورين العقاريين

أخبار تهمك

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ نصف ساعة

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأة سعيدة لعمرو السولية في الأهلي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 3 ساعات

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 14 ساعة

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 21 ساعة

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ ساعتين

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عرض ضخم يُهدد استمرار "السفاح" مع الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

'الجزار': 'مدبولي قالي ستجلس مكاني عندما كان وزيرا للإسكان وانا أستاذا بالجامعة'

وزير الإسكان يلتقى المطورين العقاريين لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي

"المجتمعات العمرانية" تبحث مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الإجتماعى مع المطورين العقاريين

توفر 34 ألف وحدة.. "الإسكان" تكشف عدد الرخص لمشروعات تسويق خارجية

أستاذ استثمار يطالب السيدات بعدم شراء ذهب للزينة.. والسبب (فيديو)

توقعات بزيادة حركة المبيعات بالسوق العقاري خلال الربع الأخير من 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

06:30 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

05:05 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها