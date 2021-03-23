برلماني: سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

هنأ النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يكون هذا العام عام زوال فيروس كورونا.



وقال "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة "الفجر": إن هذا العام يختلف عن العام الماضي، نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد في بداية ظهور فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الرقابية تعمل بجد لمراقبة الأسواق وأسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان الكريم، مما لا يسمح للتجار برفع الأسعار واستغلال المواطنين، خاصةً وأن جميع السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير.



وأشار "عبدالفتاح"، إلى توافر السلع الغذائية في منافذ القوات المسلحة، والداخلية، والمجمعات الاستهلاكية التي توفرها وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة هدفها توفير كافة الاحتياجات الأساسية للشعب في شهر رمضان المقبل



وأكد عضو مجلس النواب، على الضرب بيد من حديد لأي تاجر أو بائع يستغل قرار الرئيس السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ويقوم بزيادة أسعار السلع الغذائية سيكون له عقوبات رادعة، مشيرا إلى وجود رقابة شديدة من المحليات وجمعية حماية المستهلك في متابعة الأسعار وحماية المواطنين من جشع بعض التجار.

