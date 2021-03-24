البرد يعود مجددا.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

شهدت مصر على مدى اليومين الماضيين، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بدأت بالموجة الحارة التى شهدتها مختلف المدن والمحافظات، منذ يوم السبت الماضى، بعد الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 إلى 8 درجات.





وفى أثناء الموجة الحارة التى شهدتها مصر، تعرضت أيضا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق عدة، والعواصف الترابية التى أثرت علي مناطق من غرب مصر، نتيجة كتلتين هوائيتين الأولى ساخنة تسببها جنوبيات منخفض جوى، والثانية باردة نتيجة جبهة باردة مصاحبة لمرتفع جوى يتقدم تدريجيا نحو المناطق الحارة من ليبيا مما يسهل إثارة الرمال هناك.





واستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوى طوال الليل حتى الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة الصغرى وإثارة الرمال على مناطق متفرقة، وصلت إلى حد العاصفة على سيناء والسواحل الشرقية.





وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا جويا، اعتبارا من الساعة 11 مساء الإثنين، حتى الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء، قالت فيه إنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع، وتأثر البلاد بمنخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية، متجها ناحية الشرق إلى مصر، مما أدى إلى نشاط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، كانت مثيرة للرمال والأتربة، وصلت إلى حد العاصفة على بعض المناطق، كما تراوحت سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كيلومترا فى الساعة، مما أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية فوصلت لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.





ومع انتهاء يوم الثلاثاء، تبدأ الموجة الحارة التى بدأت يوم السبت فى التلاشى، إذ ترتفع درجات الحراة بدءا من اليوم الأربعاء.





فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من الأربعاء 24 مارس 2021، وحتى يوم الأحد 28 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:





يوم الأربعاء 24 مارس 2021:

اعتبارا من يوم الأربعاء 24 مارس 2021، تشهد مصر انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 8 إلى 10 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا، مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا.





- فرص امطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء.





- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، قد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.





يوم الخميس 25 مارس 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.





- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء..





يوم الجمعة 26 مارس 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.





يوم السبت 27 مارس 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الأحد 28 مارس 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.



