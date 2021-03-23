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هل يمكن توريث الوحدة الخاصة بمبادرة التمويل العقاري؟.. "الإسكان الاجتماعي" يوضح

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:01 م
مي عبدالحميد
مي عبدالحميد
داليا الحسين
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قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يمكن توريث الوحدة السكنية الخاصة بمبادرة التمويل العقاري، مشيرا إلى أن الوحدة السكنية ستكون مرهونة إلى أن يتم سداد الدين.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في حالة وفاة الشخص تدفع الأقساط بالنيابة عنه من التأمين، مؤكدا أن الوحدة في هذا الحالة تذهب إلى الورثة الشرعيين.

وأوضحت أنه في المبادرات المقبلة سوف يتم زيادة عدد سنوات التقسيط إلى 30 عاما بعدما كانت في السابق 20 عاما، كما سيتم زيادة الحد الأقصى للسن المسموح به للعميل عند انتهاء فترة التقسيط إلى 65 عاما.

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