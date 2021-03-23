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خبيرة تغذية: طفل السمنة يعاني من ضعف الاستيعاب (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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حذرت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، من وضع الطفل الذي يعاني من السمنة تحت ضغوط نفسية لخفض وزنه، قائلة: "ليه نحط الطفل تحت ضغط الدايت، ونقول تاكل بيضة، وربع فرخة منزوعة الجلد، وبالليل ما تكلش، الطفل لا يستطيع أن يستوعب هذا الأمر".

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنا لطفل مريض السمنة لديه مشكلة في الاستيعاب، نظرًا لانخفاض نسبة الأوكسيجين الذي يصل إلى المخ، وهذا يؤدي إلى إدراك أقل من الإدراك الخاص بالطفل المثالي.
 
ولفتت إلى أن الطفل الذي يعاني من السمنة قد يتعرض لأزمة نفسية حال عدم توفر مقاسه من الملابس، معقبة: "ممكن يقول مش عايز لبس، عشان مش لاقي مقاسه".

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