خبيرة تغذية تحذر: هذه العادة تؤدي لإصابة الطفل بمرض السمنة (فيديو)

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن بعض الأمهات تقوم بتعويد أطفالها على الطعام، رغم الشبع، وهذا يؤدي إلى اتساع حجم المعدة، وبالتالي زيادة الوزن.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن خفض وزن الطفل بعد إصابته بمرض السمنة أمر صعب للغاية، خاصة أن الطفل لا يستطيع تطبيق أي نظام غذائي، معقبة:" الطفل لما يجوع بيكون عايز ياكل"



وأشارت إلى أن الطفل عنيد بطبعه، وخفض وزنه يكون من خلال فهم سيكولوجيته أولًا، مشيرة إلى أن هناك امكانية لخفض وزن الطفل من خلال تقليل الشهية، وهذا الأمر ممكن من خلال تناول بعض المواد الطبيعية التي تقلل الشهية.

