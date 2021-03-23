إسلام محي: هذا رد فعل الفنان عادل إمام عندما شاهدني وانا بقلده





وتابع "محي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه قام بتقليد الفنان عادل إمام، والفنان محمد هنيدي، معقبًا: "لما شفتني الفنان الكبير عادل إمام وانا بقلده، قام بالإمساك بيدي، وطلب من بعض المخرجين الاستماع إلي،..إسلام بيقلد كويس واسمعوه".





لفت إلى أن لديه فريق عمل يساعده في أي عرض يقوم بتقديمه، متابعًا: "أنا اللي بحط فكرة الموضوع، وفريق العمل بيساعدني في تنفيذ الفكرة".



قال الفنان إسلام محي، إنه لا يستهزأ بالنجوم أثناء تقليديهم، معقبًا: "بحط نفسي مكان النجم، ومش ببين عيوب خلقية، وبتعامل بشكل طبيعي مع شخصية الفنان".