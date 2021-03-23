خالد البلشي: حرية الصحافة تساوي أكل عيش

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن الحرية في الصحافة هي حرية إصدار وتنوع، وصحف جديدة تخوض السباق، وتوفير فرص عمل وتنافس بين الصحفيين، مما يصب في النهاية لزيادة الرواتب والأجور.



وأضاف في فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المجتمع في مصر خاض تجربة حرية الصحافة في فترة من الفترات، وعندما تراجعت الحرية، أُغلقت الصحف، وانخفضت قيمة الصحفي في المجتمع، وقل التنوع، وأصبح الصحفي هو من يدفع الثمن، وذلك بعد انهيار التوزيع وتراجع المرتبات.



وأكد "البلشي" أن حرية الصحافة ليست فقط إطلاق سراح المحتجزين، ولكن تعني القدرة على تقديم صحافة مهنية بدون توقف، مشددًا على أن الصحافة مهنة تقوم على الحرية، وأن الحرية تساوي أكل عيش.



وكان قد تقدم الكاتب الصحفي خالد البلشي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والتي مقررًا أن تنعقد يوم 2 إبريل المقبل.





وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.