أول تعليق من بيني جانتس حول فوز نتنياهو في الانتخابات

حذر وزير الجيش الإسرائيلي رئيس حزب «أزرق- أبيض» بيني جانتس، مما سيحدث في إسرائيل حال فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتخابات الكنيست (البرلمان)، التي انطلقت في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وقال جانتس في تغريدة في حسابه على تويتر: «نخوض صراع بقاء من أجل منظومة العدالة والديمقراطية في إسرائيل».

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي إن نتنياهو سيعين حال فاز وزيرا للعدل من رجال «الكهنوت»، في إشارة لتحالف نتنياهو زعيم حزب «الليكود»، مع الأحزاب الدينية المتشددة.

وتابع: «إذا ما حصلت كتلة الحصانة على 61 مقعدا، فسوف يتم الإطاحة بـ (المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، وتغيير المدعي العام، وإلغاء المحاكمة».

وأشار إلى تخوفه والكثيرين في إسرائيل من تشكيل نتنياهو ائتلافا يمينيا يضم الأحزاب المتشددة، ويسن لاحقا في الكنيست قانونا يمنحه الحصانة من المحاكمة في قضايا فساد.

ونتنياهو متهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد، وسبق أن قدم مندلبليت لائحة الاتهام ضده، والتي قادت إلى بدء محاكمته في 24 مايوالماضي.

وتابع جانتس في تغريدته مخاطبا الناخبين: «أخرجوا للتصويت لصالح»أزرق- أبيض«، من أجل الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية وسيادة القانون».

ومن غير المتوقع أن يحصل حزب غانتس على أكثر من 5 مقاعد من أصل 120 في الكنيست خلال الانتخابات الحالية، وهذا أصلا إن تجاوز نسبة الحسم (3.25% من الأصوات)، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة.

وبعد الانتخابات التي جرت في مارس 2020، وقع جانتس ونتنياهو على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، تجنبا للذهاب إلى انتخابات جديدة بعد جولتي انتخابات قبل ذلك في أبريل، وسبتمبر 2019، وبعدما تعذر على أحدهما منفردا الحصول على أغلبية 61 مقعدا لتشكيل الحكومة.

إلا أن حكومة نتنياهو- جانتس لم تصمد كثيرا في ظل خلافات كبيرة اندلعت بين الجانبين، ما قاد إلى حل الكنيست والذهاب للانتخابات الرابعة التي انطلقت يوم الثلاثاء