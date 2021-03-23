Advertisements

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

 

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وتولى كارتيرون الإدارة الفنية للفارس الأبيض، مؤخرًا عقب إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق، بسبب تراجع المستوى.


وطالب كارتيرون إدارة ناديه، بضرورة التخلي عن خدمات مروان حمدي مهاجم الفريق الأبيض، من أجل التعاقد مع صفقة قوية بديله.

 

وكان الزمالك تعاقد مع مروان حمدي لمدة ثلاث مواسم مقبلة، لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي، بفترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

أخبار تهمك

فوز الشرقية وعرب الرمل وتعادل بلبيس وتلا وغزل شبين بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس النواب يقرر استدعاء 3 وزراء لهذه الأسباب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة سعيدة لعمرو السولية في الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

منذ 41 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

أحدثهم شرب المياة.. ٤ نصائح من "الصحة" لزيادة المناعة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال مدريد يصدم زيدان بهذا القرار

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عرض ضخم يُهدد استمرار "السفاح" مع الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة مقابل 150 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

عاجل - كارتيرون يطرد صفقة الزمالك الجديدة

07:30 م

بالأسماء.. لابورتا يُضحي برباعي برشلونة من أجل صفقتي الموسم

07:01 م

ريال مدريد يُقدم صفقة «خليفة رونالدو» على طبق من ذهب إلى برشلونة

05:05 م

عاجل.. كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بحسم صفقة الدبابة

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها