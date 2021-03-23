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حبس ديلر كرداسة لحيازته 77 تذكرة هيروين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، بحبس ديلر مخدرات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في مخدر الهيروين.

وباشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الهيرين وضبط بحوزته ٧٧ تذكرة هيروين وسلاح رشاش وفرد خرطوش، ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات.

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه يروج لتجارة المخدرات لمكسبها السريع، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها، حيث ضبط بحوزته على سلاح رشاش للدفاع عن نفسه.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بكرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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