الكويت تسجل أكثر من 1200 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1.288 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 221.743 منذ بداية الجائحة.





وذكرت الوزارة الكويتية في بيانها إنه تم تسجيل 1.202 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي المتعافين 206.180، كما سجلت البلاد 13 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.246 منذ بداية الجائحة.





وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 9.367 مسحة جديدة، ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و985 ألفًا و656 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.317 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 238 حالة.



