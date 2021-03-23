عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب





اتخذت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قرارا تجاه الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر بعد المستوى الذي ظهر عليه منذ انتقاله إلى النادي في يناير الماضي.





وسجل والتر بواليا هدفا واحدا في جميع المباريات التي خاضها مع فريق النادي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الجونة.





وأبدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وبالتنسيق مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، تمسكهما باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق الأحمر.





وترفض لجنة التخطيط وموسيماني رحيل اللاعب عن النادي الأهلي مؤكدين بأنه يمتلك قدرات كبيرة وينتظره التوفيق فقط من أجل التألق مع الفريق الأحمر.





وأكدت لجنة التخطيط وموسيماني عدم النية في التفريط في خدمات اللاعب نهاية الموسم مؤكدين استمراره ضمن صفوف الفريق.





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



