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دبلوماسي سابق: تطابق في السياسة الخارجية لمصر والأردن خاصة في عملية السلام (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تعليقه على زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الأردن، إن هناك روابط ومصالح مشتركة بين البلدين وعلاقات ممتدة عبر التاريخ.

وأضاف "بيومي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "ولدينا جالية معتبرة تسهم في نمو الأردن سواء في التعليم أو الهندسة، والأردن دولة عزيزة علينا ونشأت في أحضان الدولة المصرية".

وتابع "واضح أن السياستين في البلدين تتطابق خصوصا في عملية السلام وفي علاقاتنا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتنسيق بينهما يؤدي إلى المزيد من تحقيق المصالح بين البلدين".

وأشار إلى أن دخول العراق في هذا التحالف المصري الأردني يعمل على تعميق المصالح العربية ومحاولة مساندة العراق في استعادة عافيتها، ولاسيما بعد إلغاء الرسوم الجمركية واتفاق المشاركة الأوروبية المتوسطية التي تربط كل من مصر والأردن ومجموعة أغادير التي تستفيد من البعد المتوسطي وتنشأ منطقة تجارة حرة بينهم لمزيد من التنسيق الاقتصادي والتكامل ومشروع الربط الكهربائي الذي يربط بغداد شرقا بالرباط غربا وهو ما سيعمل على توفير ثلث الطاقة دون تحمل مصر لأي تكلفة إضافية.

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