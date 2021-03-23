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عبد الله النجار: مشروع قانون الأحوال الشخصية حضاري ولم يظلم الأب (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حق الأم في الحضانة يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة، لأن النبي قال:" أنتِ أحقّ به ما لم تنكحي"، بل أن النبي لعن من يفرق بين الأم ووالدها.

وتابع "النجار"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الشرع والطبع والعقل والمنطق يتحدث بأن الطفل لا يمكن أن يفلح أو أن يُشب من الناحية البدنية أو النفسية، إلا إذا نشأ وهو في حضانة والدته.

ولفت إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية حضاري لم يظلم الأب، وفي نفسه الوقت لم يضيع حق الأم، معقبًا: " مشروع القانون عينه على الطفل الذي تهلكه الخلافات الصبيانة من أب لم يستطيع أن يستمر في الحياة الأسرية، ويريد أن ينكل بالأم من خلال الإبن"

وأضاف أن كل الأباء بعد الطلاق يشاهدون أولادهم في سكينة وطمأنينة، معقبًا: "الام هي اللي بتقول لأبنها روح لابوك، كل الامهات بتعمل كده بنسبة 95%".

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